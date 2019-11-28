Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль написала заявление об отставке.

Утром следователи Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий. Следственные действия проводили сотрудники ГБР вместе с сотрудниками СБУ. Обыски проводили в рамках досудебного расследования, которое касается угрозы убийством президента Украины Владимира Зеленского.

Рейтинг президента Владимира Зеленского с сентября по ноябрь упал на 21 %.

Кабинет Министров проведет так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований, что позволит сэкономить 2-3 миллиарда гривен.

Счетная палата впервые проведет аудит Верховной Рады.

Администрация Трампа решила сократить финансирование НАТО в 2020 году и направить сэкономленные средства на помощь странам, которые не являются членами альянса – Украине и Грузии.

Высший антикоррупционный суд избрал городскому голове Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде внесения залога в размере 1 млн 056 тыс. 500 грн.

Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Андрей Богданец подтвердил, что был осужден за хулиганство и нанесение телесных повреждений.

Соломенский районный суд города Киева 12 ноября открыл производство по иску Национального банка Украины к депутату Верховной Рады Александру Дубинскому о защите деловой репутации центрального банка.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверяет, что оккупанты не имеют возможности быстро захватить украинские территории после разведения сил на трех участках на Донбассе.

В ночь на 28 ноября в центре Киева злоумышленники проникли через балкон в помещение офиса Национального союза журналистов и похитили из сейфа денежные средства.

Своим участием в российском проекте «Северный поток-2» Германия способствует экономическому удушению Украины, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Вступил в силу новый порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий.