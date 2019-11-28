Сегодня, 28 ноября, вступает в силу новый порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

В частности, в нем указано, что въезд/ выезд лиц, в том числе транспортных средств, с помощью которых они перемещаются, а также перемещение товаров на временно оккупированные территории и с таких территорий осуществляется через определенные контрольные пункты. Их количество и местонахождение определяется решением командующего Объединенных сил.

Для пересечения линии разграничения иностранцами и лицами без гражданства необходимо предъявить любой документ, определенный статьей 15 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и иметь разрешение физическому лицу.

Граждане Украины в направлении временно оккупированной территории могут следовать при предъявлении паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины на основании разрешения физическому лицу.

Также действуют требования в отношении несовершеннолетних украинцев. Так, граждане Украины, которые не достигли 14-летнего возраста направляются на ВОТ по паспорту гражданина Украины для выезда за границу или свидетельству о рождении, а граждане Украины в возрасте от 14 по 16 лет - по паспорту гражданина Украины или паспорту гражданина Украины для выезда за границу с соблюдением требований пунктов 3-6 правил, предусмотренных постановлением Кабмина от 27 января 1995 № 57. Разрешение физическому лицу на них выдается лицу, осуществляет сопровождение.

Стоит добавить, что нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на ВОТ в сопровождении того законного представителя, с которым осуществила выезд.

Кроме того, с целью обеспечения права граждан Украины на образование предоставлена ​​возможность въезда на ВОТ и выезда из нее граждан Украины в возрасте от 14 до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, без сопровождения законных представителей, проживающих на ВОТ - при наличии документа, подтверждающего обучение в учебном заведении на контролируемой территории Украины и на основании разрешения физическому лицу.

Вместе с тем следует отметить, что въезд на временно оккупированную территорию граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, осуществляется при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением ГМС.

Также необходимо обратить внимание, что при выезде со временно оккупированных территорий граждане Украины должны иметь разрешение физическому лицу и предъявить любой документ, подтверждающий гражданство Украины.

Кроме того, пересечение линии разграничения в направлении подконтрольной украинской власти местности гражданами Украины, которые не достигли 14-летнего возраста происходит при предъявлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу или свидетельства о рождении, а гражданами Украины в возрасте от 14 до 16 лет - по паспорту гражданина Украины или паспорту гражданина Украины для выезда за границу в сопровождении законных представителей на основании разрешения физическому лицу, выданного лицу, котрое осуществляет сопровождение.

Уехать из ВОТ возможно и по справке, подтверждающей представление документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, выданного территориальным органом или подразделением ГМС. Также граждане Украины, которые родились на ВОТ и не получили свидетельство о рождении украинского образца, выезжают со временно оккупированной территории вместе с сопровождающим лицом и по его паспортному документу и по документам, подтверждающими факт их рождения.

Напомним, 20 ноября Кабинет Министров упростил порядок пересечения линии разграничения с оккупированными территориями в Луганской и Донецкой областях и порядок перемещения товаров. Так, дети могут пересекать линию разграничения в сопровождении усыновителей, расширяется перечень документов, идентифицирующих (прилагается свидетельство о рождении и временный вид при оформлении как внутреннего, так и заграничного паспортов).