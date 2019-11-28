Кабинет Министров проведет так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований, что позволит сэкономить 2-3 миллиарда гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

«Хочу поделиться, как мы сэкономим в следующем году 2-3 млрд грн на переписи населения. Перепись населения Украины - один из моих топ-20 проектов. Его проведение было запланировано на конец следующего года, и в бюджете на него было предусмотрено 3,4 млрд грн. Почти 100 тыс. интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев. Перепись - это важное мероприятие. Вот только нас не покидало ощущение, что в таком формате это - непозволительная роскошь для Украины», – написал он.

«Я имел под сотню встреч и звонков с различными потенциальными пользователями. Я провел интервью с министрами, директорами департаментов, представителями регионов, социологами. В результате я условно разбил все запросы потенциальных заказчиков на два типа. Тип 1. Где 90% запросов – это информация о том, в каких населенных пунктах проживает сколько людей, а также их пол и возраст. Тип 2. Специализированная информация о составе семьи, жилье, этно-национальность и тому подобное», – пояснил Дубилет.

«Важно, что большинство запросов первого типа были срочными. Сейчас правительство делает генеральный план инфраструктуры страны (дороги, опорные школы, больницы) – и большинство министерств сказали, что не могут ждать конца следующего года», – рассказал он.

Дубилет подчеркнул, что в итоге было решено провести так называемую электронную перепись.

Он отметил, что перепись будет проведена по следующему алгоритму:

будет собрана анонимная информация у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении;

будут собраны данные из реестров детей (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный фонд), поскольку эти группы имеют меньшее проникновение мобильных телефонов.

будут проведены «калибровочные» социологические опросы.

Дубилет сообщил, что будет уточнено, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах.

По его словам, полученные данные будут помещені в математическую модель.

«В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос», – отметил министр.

«Поэтому в госбюджете 2020 года мы снизили бюджет на перепись с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд. А если все пойдет, как запланировано, думаю, потом мы сможем сэкономить еще под 1 млрд. Сэкономленные деньги пошли на медицину и другие важные программы», – написал он.

Дубилет подчеркнул, что результаты исследования планируется опубликовать в этом году.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в этом году правительство попытается провести частичную перепись населения.

Бюджет осуществления переписи населения в соответствии с проектом Госслужбы статистики составлял 5 миллиардов гривен.