Рейтинг президента Владимира Зеленского с сентября по ноябрь упал на 21. Об этом говорится в опросе, проведенном Киевским международным институтом социологии с 22 по 25 ноября 2019 года.

Отмечается, что к Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно — 19%. В течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% — в октябре, 64% в начале ноября, 52% — в конце ноября», — отметили социологи.

Доля тех, кто негативно относится к президенту Зеленскому выросла на 12%, до 19%.

Кроме того, рейтинг спикера парламента Дмитрия Разумкова за тот же период снизился на 9% — с 33 до 24%.

Действия Кабмина не одобряют 48% опрошенных, а премьер-министра Алексея Гончарука — 25%.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины в возрасте от 18 лет. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 1,5 тыс. интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.