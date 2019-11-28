Счетная палата впервые проведет аудит Верховной Рады. Об этом заявил председатель СП Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба ведомства.

Счетная палата будет изучать эффективность использования средств государственного бюджета и управления государственным имуществом Аппаратом Верховной Рады Украины, имеющих финансовые последствия для государственного бюджета.

Пацкан отметил, что сейчас специалисты Счетной палаты вышли на предварительное ознакомление и составляют программу для начала аудита.

«Мы охватим период работы двух созывов - VII и VIII, чтобы не было предвзятости. Верховная Рада не проверялась ни разу за время независимости нашего государства. Забегая несколько вперед, могу сказать, что предварительное изучение материалов нам уже показывает имеющиеся «белые пятна», на которые нынешнему парламенту нужно будет обратить внимание. Думаю, в конце марта этот аудит будет заслушан в Счетной палате», – подчеркнул председатель Счетной палаты.

Пацкан также отметил, что в следующем году Счетная палата проведет аудит Центральной избирательной комиссии. «Я обещал, что мы проведем аудит ЦИК. Тем более состоялись двойные выборы. Результаты также ожидаем весной», - отметил председатель Счетной палаты.

Он отметил, что Счетная палата уже проводила аудит эффективности использования средств госбюджета ЦИК в 2009 году и за I полугодие 2010 года. И обнаружила нарушения.