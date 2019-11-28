Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Андрей Богданец подтвердил, что был осужден за хулиганство и нанесение телесных повреждений. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

«С одной стороны, жаль, а с другой - даже понимаю наших оппонентов, которым ничего не остается делать, как искать сенсации там, где их нет. Итак, о «судимости». И пусть этот эпизод из моей жизни останется на усмотрение моих избирателей и Господа Бога, а не тех, кому не терпится хоть как-то вставить палки в колеса и развалить эффективное парламентское большинство», – написал он.

Богданец пояснил, что в 2015 году даже не думал о своем возможном депутатстве. «Тогда добровольцем участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона особого назначения «Сич». Находясь в коротком отпуске между ротациями, наткнулся по пути на человека, который сначала провоцировал, а затем едва не стал виновником аварии с нашим общим участием. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо. Почему в ответ один раз ударил, не рассчитав силы? Не знаю, что на тот момент стало больше причиной: понятие мужского достоинства или ощущение, которое известно абсолютно всем «атошникам». Пока ты там, в блиндажах и на блокпостах, в стране, которую ты собственно и защищаешь, до сих пор творится беспорядок. В политике, в обществе, на автодорогах», – отметил нардеп.

«После инцидента я вину свою признал, оплатил лечение. Мне действительно жаль, что потерпевший имел проблемы со здоровьем после той нашей встречи», – подчеркнул Богданец.

По его словам, данный факт был известен, а не замалчивался во время избирательной кампании и не повлиял на выбор тернополян.

«А в конечном итоге - пусть рассудит Господь Бог, ведь согласно действующему законодательству такие события никоим образом не влияют ни на возможность быть депутатом, ни на мое собственное желание настоящих позитивных изменений в Украине! Ради этого и шел на выборы. Поэтому закроем эту тему раз и навсегда», – подытожил он

Напомним, ранее бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что народный депутат от «Слуги народа» Андрей Богданец, избранный по 163 избирательному округу (Тернопольская область), 17.08.2015 был приговорен к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год.