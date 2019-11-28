Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверяет, что оккупанты не имеют возможности быстро захватить украинские территории после разведения сил на трех участках на Донбассе.

Об этом Данилов сказал на заседании Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции», отвечая на вопрос о рисках в районах на линии разграничения, где произошло разведение сил и средств, сообщает УНИАН.

По его словам, прежде чем начать разведение в Станице Луганской, Золотом и Петровском, его первый заместитель генерал-полковник Михаил Коваль «почти месяц провел на той территории».

Данилов добавил, что Коваль изучал ситуацию и разрабатывал план мероприятий по предотвращению потенциальных опасностей. «На сегодня нет возможности у наших врагов быстро захватить ту или иную территорию, делать те или иные вещи. Я могу сказать, что да, мы – за разведение, но разведение должно быть с умом, это разведение должно быть в наших интересах, это разведение должно гарантировать нам, что негативные последствия этого разведения для Украины будут равны нулю. Если этого не будет, никакого разведения быть не может», – подчеркнул Данилов.

При этом он также отметил, что не на всех участках фронта можно осуществлять разведение сил и средств.

Напомним, 9 ноября началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

10 ноября украинские военнослужащие отошли на новые позиции в данном районе.

20 ноября на этом участке завершилось разминирование.

20 ноября Наблюдатели СММОБСЕ зафиксировали огонь из крупнокалиберного пулемета в пределах участка разведения сил и средств в районе Петровского.