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Администрация Трампа решила сократить финансирование НАТО в 2020 году и направить сэкономленные средства на помощь странам, которые не являются членами альянса – Украине и Грузии. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на CNN.

«Все союзники договорились о новой формуле распределения затрат. Согласно новой формуле, доля затрат, возлагаемая на большинство европейских союзников и Канаду, будет увеличиваться, а доля США - уменьшаться. Это является важной демонстрацией приверженности союзников Альянсу и более справедливому разделению бремени», - сообщил дипломат из НАТО.

По его словам, новая формула распределения взносов в бюджет альянса была согласована на этой неделе.

Один из представителей министерства обороны США заявил, что сэкономленные Вашингтоном деньги помогут профинансировать другие военные усилия США и меры безопасности в Европе, включая программы в странах, которые не являются членами НАТО, такими как Украина и Грузия.

По данным представителей министерства обороны США, администрация Трампа стремится сократить до 16% свой вклад в бюджет НАТО, приведя его в соответствие с взносами Германии, которая покрывает 14,8% бюджета альянса. Другие страны-члены НАТО, как ожидается, восполнят дефицит.

До этого времени США обеспечивали около 22% бюджета НАТО, который в целом составляет 2,5 млрд. долл. США. Бюджет альянса отделен от национальных оборонных бюджетов, которые, по рекомендации НАТО, должны составлять 2% от ВВП.
ForUm

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