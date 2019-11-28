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Высший антикоррупционный суд избрал городскому голове Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде внесения залога в размере 1 млн 056 тыс. 500 грн.

Соответствующее решение вечером 27 ноября огласил судья Сергей Мойсак, сообщает УНИАН.

Согласно постановлению, Садовый имеет 5 дней на внесение залога лично, или его могут внести за него залогодатели. После внесения залога на Садового возлагаются обязанности сообщать суду и следствию об изменении места жительства, не общаться со свидетелями по своему делу. Срок действия этих обязанностей - 2 месяца с момента внесения залога.

Таким образом, суд в 50 раз уменьшил сумму залога от той, которую просили прокуроры. Также суд не принял требования прокуроров, чтобы Садовый сдал загранпаспорт и не выезжал без разрешения суда и следствия из Львова.

Садовый в суде заявил, что будет обжаловать эту меру пресечения в Апелляционной палате ВАС.

Также недовольны решением и прокуроры, они также будут подавать апелляционную жалобу.
Напомним, 21 ноября мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила ему о подозрении в злоупотреблении властью.

Садового и чиновников горсовета подозревают в земельных махинациях на 90 миллионов.
ForUm

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