Соломенский районный суд города Киева 12 ноября открыл производство по иску Национального банка Украины к депутату Верховной Рады Александру Дубинскому о защите деловой репутации центрального банка, сообщает пресс-служба НБУ.

«Правление Национального банка Украины уверено, что через Александра Дубинского, которого в медиа называют рупором олигарха Игоря Коломойского, реализуется целенаправленная информационная атака на Национальный банк. За ней, очевидно, «стоит» собственно сам экс-владелец Приватбанка, который с момента национализации Приватбанка (три года назад) пытается избежать возврата средств, выведенных из банка до вхождения государства в его капитал. Негатив и клевету, требования и ожидания «той» стороны систематически озвучиваются Дубинский или связанными с ним информационными ресурсами», – говорится в сообщении.

Отмечаемся, что национальный банк требует от Дубинского «опровергнуть недостоверную информацию, распространенную им в сети интернет в аккаунте DubinskyPro на веб-ресурсах youtube.com и facebook.com». «В частности, депутат сообщил, что руководство Национального банка в лице председателя НБУ Якова Смолия и первого заместителя председателя Екатерины Рожковой якобы организовало «воровскую схему», которая заключается в целенаправленном выведении банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета», – подчеркнули в Нацбанке.

«Депутат привел пример вывода Радикал Банка с рынка в 2015 году и якобы проведенную уплату со стороны Национального банка в пользу беглого бизнесмена Сергея Курченко имущественного ущерба в размере 128 млн грн. Национальный банк требует опровержения этой информации, поскольку: во-первых, обвинения в организации воровской схемы по выводу банков с рынка являются безосновательными и абсурдными и вводят в заблуждение общество. Они имеют целью очернить безупречную деловую репутацию руководства НБУ, дискредитировать реформу банковского сектора и подорвать доверие к Национальному банку», – отмечается в сообщении.

По данным НБУ, очистка банковского рынка, которая имело место в 2014-2016 гг., происходила в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и касалась банков, которые имели недостаточность капитала и были не способны выполнять обязательства перед вкладчиками; банков, которые занимались отмыванием денег через схемные операции, и банков, которые использовали средства вкладчиков для финансирования бизнес-проектов владельца банка или его родственников.

«Кстати, Радикал Банк был выведен с рынка из-за грубого нарушения в сфере наличного обращения, которое угрожало сохранению доверенных банку средств вкладчиков. Во-вторых, не соответствует действительности информация , что Национальный банк «помогает Сергею Курченко, выплачивая ему из бюджета 128 млн грн». Национальный банк не возмещал и не помогает ни Сергею Курченко, ни акционеру Радикал Банка ООО «Промышленная инновационная компания». Официальное опровержение по этому вопросу Национальный банк уже публиковал в сентябре этого года», – заявили в НБУ.

«Для устранения необоснованных обвинений, которые подвергают клевете руководство НБУ и решение центробанка, Национальный банк требует от Александра Дубинского распространения на веб-ресурсах youtube.com и facebook.com опровержения следующего содержания: «Опровержение! Я, Дубинский Александр Анатольевич, опровергаю недостоверную информацию, распространенную в аккаунте DubinskyPro на сайте youtube.com и в аккаунте Dubinsky.pro в социальной сети facebook.com под названием «Новая власть решила заплатить Курченко 130 млн гривен» относительно того, что «Национальный банк Украины до сих пор помогает бегло младоолигарху Сергею Курченко; они сейчас берут оттуда 128 млн гривен и выплачивают их Курченко; воровская схема, во главе которой на сегодня стоят глава НБУ Смолий и настоящий глава НБУ первый замглавы Екатерина Рожкова, которая тогда же еще в 15 году участвовала в этой воровской схеме; должностные лица Нацбанка сознательно выводили эти банки с рынка, получая взятку от акционеров, а потом еще выплачивая им компенсацию». Такая информация является недостоверной», – сказано в сообщении.

Напомним, Правление Национального банка Украины заявило о давлении, инициированном олигархом Игорем Коломойским.

25 ноября митингующие возле Национального банка пытались прорваться в здание учреждения. В митинге участвовали работники с предприятий олигарха Игоря Коломойского.

Национальный банк Украины предоставил правоохранительным органам доказательства того, что митинги, продолжающиеся под зданием учреждения, проплачены.