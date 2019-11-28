Своим участием в российском проекте «Северный поток-2» Германия способствует экономическому удушению Украины. Об этом в интервью DW заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«С запуском «Северного потока-2» можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины», – отметил он.

По словам Витренко, доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики. «А весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения - теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере - это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского Союза должна это осознавать», - отметил он.

Напомним, недавно Бундестаг принял поправки для завершения строительства «Северного потока-2».