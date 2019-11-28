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Заместитель Министра иностранных дел Елена Зеркаль написала заявление об отставке. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, обнародовав фотокопию документа.

«Каждый из нас пишет «книгу своей жизни». Эти книги состоят из глав, разделов и подразделов. Сегодня в моей книге я ставлю многоточие в завершении главы, которую я писала последние пять с половиной лет. Эта глава насыщена беспрецедентным количеством событий, различных по характеру, содержанию и влиянием на меня и на мир. Мне повезло писать эту главу вместе с людьми, которые были рядом в борьбе за достоинство и свободу. Для нас это не просто слова, это принципы нашей жизни. Никто не давал нам поручение и не заставлял работать, мы просто делали то, что считали необходимым, нам было небезразлично и мы достигали результата. Нам есть чем гордиться и есть о чем рассказать», – написала она.

«Сегодня я хочу поблагодарить всех и каждого, с кем мне пришлось работать эти пять незабываемых лет. Вы невероятные и каждый оставил свой уникальный след в моей жизни! Спасибо! Я иду с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком. Уверена, что у нас будет еще много интересных проектов и побед», – подытожила Зеркаль.

Как сообщал ForUm, 21 мая Президент Владимир Зеленский назначил Елену Зеркаль заместителем главы АП.

Спустя некоторое время указ № 309/2019 исчез с сайта Президента.

Позже указ был отменен как нереализованный.

В августе Зеркаль заявляла о намерении завершить свою работу в МИД. 20 ноября она снова заявила, что намерена уйти с должности в МИД

 
ForUm

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