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В ночь на 28 ноября в центре Киева злоумышленники проникли через балкон в помещение офиса Национального союза журналистов и похитили из сейфа денежные средства, сообщает пресс-служба столичной полиции.  

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о краже на улице Крещатик. На место происшествия сходу выехали патрульные и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Предварительно установлено, что неизвестные попали в помещение через балкон и путем взлома сейфа похитили оттуда деньги. Сейчас правоохранители проводят осмотр мест происшествий, опрашивают сотрудников союза, пересматривают записи с камеры видеонаблюдения. Сумма ущерба и обстоятельства происшествия выясняются.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

Как сообщил председатель НСЖ Сергей Тимоленко, неизвестные проникли в его служебный кабинет и приемную. «Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернута на стол, ящики раскрыты. Исчезли ли документы и ценные вещи - еще выясняем», - написал Томиленко на своей странице в Facebook.


 

 
ForUm

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