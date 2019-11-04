также в разделеОбщество
Завтра погода в Украине – как «в апреле» 10
В Харькове открыли мемориальную доску генералу КГБ, активисты отреагировали 14
Стали известны претенденты на кресло Вятровича в УИНП 20
От Зеленского требуют уволить скандального прокурора Кулика 22
В Виннице открыли первую в Украине АЗС без персонала 15
Членам избиркома, которые подделали подписи 57 человек, вынесли приговор 17
Избран новый глава НКРЭКУ 14
Укрзализныця планирует вдвое увеличить количество поездов Интерсити+ 17
АМКУ начал расследование против Мининфраструктуры 19
В зоне ООС на блокпосту умер майор полиции 18
Кабмин уволил главу Госкосмоса 54
СБУ: В Крыму оккупанты вербуют украинцев самыми грязными методами 33
Россия не ответила ни на одно из 7 обращений касательно захваченных кораблей 19
В Черновцах задержали банду фальшивомонетчиков с 19-летним главарем 14
Репарации жителям Донбасса: В Минвет ответили на заявление главы миссии ООН 48
Названа новая дата разведения сил в Петровском 45
На Днепропетровщине во время сбора грибов мужчина нашел гранатометы 19
Сайдик призвал возобновить процесс разведения сил в Петровском 31

Сегодня годовщина смерти Катерины Гандзюк.  В 40 городах Украины и мира состоятся акции «Год без Кати» с требованием справедливого расследования убийства херсонской активистки.

В Золотом стартовал второй этап разведения сил и средств. Речь идет о начале разминирования территорий и демонтаже фортификационных сооружений.

Информация о якобы готовности оккупационных властей на Донбассе 4 ноября начать процесс разведение сил в районе Петровского является провокацией, сообщили в штабе ООС. Разведение там может состояться при условии соблюдения прекращения огня уже 8 ноября.

АМКУ начал рассмотрение дела против Министерства инфраструктуры относительно привилегированного положения аэропорта «Борисполь» по сравнению с другими аэропортами в стране.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о деятельности органов судейского управления, который критиковали ЕС и Канада.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.  Ее супруг, бывший генпрокурор Юрий Луценко, что нардеп перенесла серьезную проблему с сердцем.

Кабинет Министров сократил предельную численность сотрудников райгосадминистраций.

Министерство иностранных дел Украины направило в РФ ноту с требованием отдать украинские военные катера, которые были захвачены вместе с 24 моряками в ноябре 2018 года. Россия не ответила ни на одно из 7 обращений касательно захваченных кораблей.

Решение об отмене жетонов, которыми пользуются пассажиры для проезда в столичном метрополитене, откладывается. Киевляне и гости города смогут еще некоторое время использовать эти средства оплаты проезда в подземке.

Кабинет Министров Украины обязал государственные учреждения проводить все зарплатные и командировочные выплаты сотрудникам в безналичной форме. 

Президент Владимир Зеленский назначил Романа Боднара председателем Черкасской областной государственной администрации. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1401 грн.
7
Теги