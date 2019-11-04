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Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла», – написала она.

Луценко подчеркнула, что рассматривала депутатский мандат как большую ответственность и возможность приобщиться к развитию страны. «Своей основной миссией видела защиту детей и украинских семей, борьбу с домашним насилием, защиту прав человека. Впервые в украинском законодательстве появилось такое понятие, как домашнее насилие», – сообщила она.

«Благодарна своим коллегам и единомышленникам за поддержку и сотрудничество. Остаюсь членом команды партии «Европейская солидарность», – написала Луценко.

При этом она подчеркнула, что нужные для страны дела можно делать и не имея мандата народного депутата.
ForUm

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