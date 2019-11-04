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Президент Владимир Зеленский назначил Романа Боднара председателем Черкасской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Другим указом Зеленский уволил с этой должности Игоря Шевченко.

В декларации кандидата на должность указано, что в 2018 году Боднар работал в Главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях.  Совладелец квартиры в Черновцах. Однако фактически проживал в Мариуполе.

Перед этим Боднар также подавал декларацию кандидата на должность заместителя председателя Житомирской ОГА.
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