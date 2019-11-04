Сегодня, 4 ноября, в годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк в 40 городах Украины и мира состоятся акции «Год без Кати» с требованием справедливого расследования ее убийства, сообщается на странице сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Facebook.

Начало акций запланировано на 19:00.

В Киеве активисты намерены прийти к Офису президента.

«4 ноября мы снова выйдем на улицы наших городов для того, чтобы напомнить всем - и убийцам, и власти, и всем гражданам нашей страны: мы требуем справедливости», - говорится в сообщении.

Напомним, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

Уголовное производство о нападении на Гандзюк до ноября 2018 расследовалось следователями Национальной полиции. Ими было сообщено о подозрении пяти соучастникам преступления.

В СБУ дело попало 6 ноября 2018. Было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и Владиславу Мангеру, а также Игорю Павловскому в сокрытии этого преступления. Обвинительный акт по Павловскому уже рассматривается судом.

В мае текущего года Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства. Как было установлено, Левин еще 19 августа 2018 выехал за границу.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

30 октября ГПУ передала СБУ производство в отношении правоохранителей по делу об убийстве Гандзюк.

В СБУ заявили, что следствию известен реальный круг лиц, которые могут быть причастны к заказу убийства активистки.