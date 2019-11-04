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Кабинет Министров сократил предельную численность сотрудников райгосадминистраций. Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании 3 ноября, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

В Кабмине это обусловили тем, что в результате реформы децентрализации функции РГА активно переходят к объединенным территориальным общинам.

Отмечается, что решение правительства позволит оптимизировать работу таких райгосадминистраций и уменьшить расходы бюджетных средств, которые могут быть направлены на развитие общин на соответствующих территориях.

Также министры обязали все государственные учреждения выплачивать средства на командировки работников в безналичной форме. Это позволит сократить количество бумажных документов и сэкономить минимум 60 млн гривен в год.

Напомним, ранее министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил о планах правительства сократить штат районных государственных администраций (РГА) на 18 449 штатных единиц.
ForUm

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