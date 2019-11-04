Решение об отмене жетонов, которыми пользуются пассажиры для проезда в столичном метрополитене, откладывается. Киевляне и гости города смогут еще некоторое время использовать эти средства оплаты проезда в подземке.
Об этом сообщили в пресс-службе киевского метрополитена, передает ЦТС.
Как уточняется, вывести из оборота жетоны планировали до конца ноября 2019 года, однако это решение откладывается из-за переноса полноценного запуска единого электронного билета в общественном транспорте Киева.
При этом возвращать в продажу жетоны на станциях, где их уже не продают, подземка тоже не будет.
Ранее столичный метрополитен начал отказываться от продажи жетонов. Так, современные средства оплаты работают на станциях «Нивки» (выход к пожарной части), «Ипподром» (выход к Ипподрому), «Теремки» (выход к «Магелану») и «Позняки» (выход к ТРЦ «Пирамида»).
Напомним, запуск электронного билета в Киеве в промышленную эксплуатацию, который был запланирован на 1 ноября, перенесли на год.
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