АМКУ начал рассмотрение дела против Министерства инфраструктуры относительно привилегированного положения аэропорта «Борисполь»по сравнению с другими аэропортами в стране. Об этом говорится на сайте АМКУ.

Так, значительный общественный резонанс вызвал приказ Мининфраструктуры от 04.06.2019 № 415 «Об установлении Ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Украины».

Для того чтобы авиакомпания совершила посадку в определенном аэропорту Украины, она должна уплатить соответствующий государственный сбор (ставку) за обслуживание воздушного судна Украэроруху (организации, ответственной за осуществление полетов над территорией Украины), а размеры этих ставок своим приказом устанавливает и утверждает Министерство инфраструктуры Украина.

Эти сборы (ставки) были одинаковы для всех авиакомпаний независимо от того, где находится аэропорт – в Киеве, Борисполе, Львове или в Одессе. Однако Министерство решило внести изменения в свой приказ, установив, в частности, единичную ставку платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию на подходе и в районе аэродрома в размере 210 евро для международного аэропорта «Борисполь» и – 411 евро для всех остальных аэропортов страны.

Еще на стадии разработки проекта приказа Комитет неоднократно предостерегал Мининфраструктуры, что установление таких ставок имеет признаки предоставления одному аэропорту льгот или преимуществ, которые ставят его в привилегированное положение по сравнению с другими, что приводит к нарушению антимонопольного законодательства.

Кроме того, в Комитет обратилась Ассоциация «Аэропорты Украины», участниками которой являются 20 аэропортов Украины, и пожаловалась, что Мининфраструктуры своим приказом создает для аэропорта «Борисполь» привилегированное положение.

Несмотря на предостережения Комитета, Мининфраструктуры утвердило приказ и ввело его в действие.

Учитывая изложенное, Комитет начал рассмотрение дела об антиконкурентных действиях Мининфраструктуры.

Расследование по делу продолжается.