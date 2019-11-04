Информация о якобы готовности оккупационных властей на Донбассе 4 ноября начать процесс разведение сил в районе Петровское является провокацией, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) информирует, что 03.11.2019 в ряде СМИ появилась информация о том, что оккупационная власть, 04.11.2019 готова приступить к началу разведения сил и средств на участке №3 «Петровское», в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12:00 (по киевскому времени) 4 ноября», – говорится в сообщении.

«В этом контексте заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке №3 является ничем иным как очередной провокацией и очковтирательством мировому сообществу», – подчеркнули в штабе.

Отмечается, что таким образом главари самопровозглашенных квазиобразований не соблюдают Минские договоренности и взятые на себя обязательств в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон.

В штабе подчеркнули, что согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 31 октября, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований РФ в пределах участка №3 «Петровское» зафиксировано 30 октября.

Следует отметить что, согласно Минскими договоренностям, условием начала разведения сил и средств является верификация СММ ОБСЕ соблюдения режима полного прекращения огня в течение семи суток.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разведение сил в Петровском 4 ноября.

1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что последний обстрел в Петровском был зафиксирован 30 октября, поэтому дата разведения сил и средств будет пересмотрена.