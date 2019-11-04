В Золотом стартовал второй этап разведения сил и средств. Речь идет о начале разминирования территорий и демонтаже фортификационных сооружений, сообщает 5 канал.

Согласно плану, разминирование продлится до 9 ноября, а демонтаж фортификационных сооружений – до 25 ноября. После этого работу должны зафиксировать и подтвердить в СММ ОБСЕ.

«Согласно графику в Золотом продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности – загрязненной взрывоопасными предметами, и синхронный и зеркальный демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Разминирование продлится до 9 ноября, а демонтаж до 25-го. Затем должна быть верификация СММ ОБСЕ этих проведенных средств. Они должны подтвердить и с нашей стороны, и с той стороны, и опубликовать в своем отчете», – отметил представитель пресс-центра штаба операции Объединенных сил Александр Штупун.

Накануне журналистам впервые продемонстрировали участок, на котором произошло разведения сторон. Согласно Минским соглашениям, украинские защитники отошли в тыл, а село Екатериновка оказалось в "серой зоне". Теперь там патрулируют полицейские, военные тем временем обустраивают новую линию обороны, за километр от предыдущей.

Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.