Кабинет Министров Украины обязал государственные учреждения проводить все зарплатные и командировочные выплаты сотрудникам в безналичной форме. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.



«Только представьте себе. 60 млн грн в год тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии из-за того, что платят зарплату наличными. И еще какую-то сумму, которую мы уже не считали, на выплаты командировочных», – отметил он.

По словам министра, оказалось, что около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет.

«Вчера мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму. Это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры. Никакой cashless мы не построим, если не начнем с себя. 60 млн грн - это не такая большая сумма в масштабе всего бюджета. Но это - один из многих мероприятий, которые мы делаем, чтобы выполнить строгие KPI по оптимизации бюджета, которые ставит Владимир Зеленский и Алексей Гончарук», – отметил Дубилет.

«Кстати, как бывший банкир я знаю, что нельзя сказать, что этим решением мы лишили банки дохода. Для них работа с наличными, даже с комиссией, - это также убыточная история», – подытожил он.