Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о деятельности органов судейского управления, который критиковали ЕС и Канада.

Соответствующая информация указана на сайте Верховной Рады.

Так, 4 ноября документ возвращен с подписью президента.

Почти все нормы закона вступят в силу со следующего дня после официального опубликования, пишет Украинская правда.

Закон сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики.

Законом также уменьшается оклад членов Верховного суда с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (до 105,7 тыс. грн). Также сокращается состав ВККС с 16 до 12 членов, в ВККС запретили выбирать бывших членов Высшего совета правосудия. Кроме того кандидата в ВККС должны подавать «заявление о проведении проверки, определенной законом «Об очищении власти».

В день вступления в силу закона прекращаются полномочия членов ВККС. Новых членов ВККС будут выбирать по результатам конкурса (конкурсная комиссия - 3 представителя Совета судей и 3 международных эксперта). Высший совет правосудия должен за 90 дней сформировать новый состав ВККС по результатам конкурса, а также утвердить состав комиссии по вопросам добродетели и этики.

Комиссия добродетели и этики должна состоять из 3 представителей ВСП и 3 международных экспертов. Комиссия должна за 30 дней проверить членов ВСП.

Инициатором законопроекта был президент.

Напомним, в посольствах ЕС и Канады в Украине раскритиковали ряд положений законопроекта №1008.

Дипломаты, в частности, указали на беспочвенность сокращения количества судей Верховного Суда и применения люстрации к членам ВККС.

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская выражала надежду, что президент наложит вето этот закон. Она выступала с критикой законопроекта и призвала его не принимать.

Данишевская намекала, что реформа имеет целью подорвать независимость Верховного суда, потому что именно ВСУ будет принимать окончательное решение по делам «Приватбанка» и выборам на территории ОРДЛО.