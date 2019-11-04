Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Луценко, которая подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий, перенесла серьезную проблему с сердцем. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее супруг, бывший генпрокурор Юрий Луценко.

«Да, моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции и при власти», – подчеркнул он.

Луценко также сообщил, сложение ею депутатских полномочий никак не связано с «версиями» переполненных желчью псевдоэкспертов». «Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев», – подчеркнул он.

«Вся моя семья родилась, работала, боролась и воевала здесь, в Украине. Мы не изменим ни убеждений, ни места жительства», – подытожил он.

Напомним, в конце сентября Юрий Луценко уехал в Великобританию на курсы английского языка.