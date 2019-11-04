Разведение сил в Петровском может состояться при условии соблюдения прекращения огня уже 8 ноября. Об этом во время брифинга заявил командующий ООС Владимир Кравченко, сообщает 112 Украина.

Он добавил, что штаб уже направил письмо в ОБСЕ.

«Мы уже направили письмо в ОБСЕ: 7 ноября приступаем, 8 ноября практически разводимся, если не будет нарушения режима тишины», - сказал Кравченко.

В свою очередь руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский заявил, что последние обстрелы украинских позиций близ Петровского были зафиксированы 29 и 30 октября. Таким образом только через 7 суток, в случае соблюдения прекращения огня, удастся провести разведение войск.

В таком случае, 7 ноября должна произойти верификация установления режима тишины, а 8 ноября - практическое разведение войск.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разведение сил в Петровском 4 ноября.

1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что последний обстрел в Петровском был зафиксирован 30 октября, поэтому дата разведения сил и средств будет пересмотрена.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщил, что информация о якобы готовности оккупационных властей на Донбассе 4 ноября начать процесс разведение сил в районе Петровское является провокацией.