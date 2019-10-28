Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Чернышева председателем Киевской областной государственной администрации.

28 октября 2019 детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшей чиновнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о подозрении в недекларировании состояния на более 544 тыс. грн. По данным СМИ, речь идет об экс-главе НАПК Наталье Корчак.

Советник министра здравоохранения Ольга Голубовская заявляет, что в Украине недостаточно сыворотки против дифтерии для лечения всех больных.

Фракция «Слуга народа» обратится к правоохранителям по поводу реакции нардепа от «Европейской солидарности» Софии Федины на общение президента Владимира Зеленского с ветеранами. Об этом заявил первый замглавы фракции Александр Корниенко во время заседания согласительного совета.

Кремль с большим вниманием следил за посещением президентом Украины Владимиром Зеленским поселка Золотое на Донбассе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ветераны-добровольцы вывезли легальное оружие из Золотого-4, сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.

В Чернигове госпитализированы 15 учеников с подозрением на гепатит «А».

Евросоюз согласился перенести дату выхода Великобритании из ЕС на три месяца – на 31 января 2020 года.