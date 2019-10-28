28 октября 2019 детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшей чиновнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о подозрении в недекларировании состояния на более 544 тыс. грн. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Следствие установило, что бывшая член НАПК не внесла в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 сведения об авто, которое находилось в ее постоянном пользовании.

Это авто в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на 31 декабря 2016 это имущество находилось в постоянном пользовании экс-чиновницы НАПК и ее мужа. Следовательно, по закону, этот факт должен был быть отражен в декларации за 2016, чего она не сделала.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в октябре 2017 года.

По данным СМИ, речь идет об экс-главе НАПК Наталье Корчак.