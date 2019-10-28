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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Чернышева председателем Киевской областной государственной администрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Другим указом Зеленский уволил Михаила  Бно-Айрияна с указанной должности.

Как известно, 20 октября Бно-Айриян написал заявление об отставке. Он проработал 3 месяца.

Экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что Бно-Айриян подал в отставку после массированной информационной кампании, которую вела группа Коломойского против губернатора, который был ставленником спикера ВР Дмитрия Разумкова. «Цена вопроса - потоки и земля в Киевской области, которая является самой дорогой в Украине», - отмечал Лещенко.

Алексей Чернышев родился в 1977 году в Харькове. Живет и работает в Киеве. В 1999 окончил Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия» по специальности «Экономика предприятия». Также учился по программе «Управление проектами» Project Management Institute (Пенсильвания, США). В 2002 году закончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение». Бизнесмен и инвестор. Является основателем инвестиционной компании VI2 Partners, которая занимается привлечением прямых инвестиций, формированием и управлением активами, инвестиционным банкингом и сотрудничает с крупными международными финансовыми организациями. Основатель организации Kyiv Vision Foundation, специализирующаяся на привлечении инвестиций в страну и поддержке культурных проектов.
ForUm

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