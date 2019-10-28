Евросоюз согласился перенести дату выхода Великобритании из ЕС на три месяца – на 31 января 2020 года.

Как отметил председатель Совета Европы Дональд Туск, Великобритания сможет оставить ЕС и раньше – если британский парламент одобрит соглашение о Brexit, которая до сих пор не утверждена, пишет ВВС Украина.

Новость о согласии Евросоюза на отсрочку Brexit появилась в день, когда, как ожидается, британские парламентарии будут голосовать за проведение досрочных выборов 12 декабря. Эту дату предложил премьер-министр Борис Джонсон.

Чтобы решение о досрочных выборах было принято, за него должны проголосовать по крайней мере две трети депутатов – 434.

Лидеры оппозиции ранее заявляли, что поддержат предложение Джонсона только при условии, что Brexit будет отложен.

Ожидается, что Джонсон впоследствии попытается еще раз вынести договор о Brexit, который он ранее согласовал с ЕС, на рассмотрение парламента.

Джонсон уже предлагал принять его в срочном порядке – депутаты отказались.

В начале года британские депутаты уже трижды отвергали проект соглашения, о котором договаривались Брюссель и правительство предыдущего британского премьера Терезы Мэй, из-за пунктов о так называемом «ирландском бекстопе».

Речь идет о границе между Северной Ирландией, которая входит в Соединенное Королевство, и Республикой Ирландия, которая является членом ЕС.

В 1998 году были подписаны «соглашения Страстной пятницы», которые закончили многолетний кровавый конфликт в Северной Ирландии. Политики с обеих сторон условной границы всерьез опасаются, что если после выхода Британии из ЕС граница перестанет быть условной, и это опять взорвет ситуацию.

Согласно новому соглашению, Северная Ирландия, в отличие от остальной части Великобритании, должна остаться в зоне действия общеевропейских правил торговли, причем потенциально – не неопределенный срок.

Критики такого сценария считают, что это является частным экономическим отторжением части Великобритании.