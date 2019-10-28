Фракция «Слуга народа» обратится к правоохранителям по поводу реакции нардепа от «Европейской солидарности» Софии Федины на общение президента Владимира Зеленского с ветеранами.

Об этом заявил первый замглавы фракции Александр Корниенко во время заседания согласительного совета, передает 112 Украина.

«Народный депутат фракции ЕС Федина София и сама высказывала определенные моменты, которые можно, пусть правоохранительные органы разбираются, но там есть призывы, не призывы, а ее мнение относительно того, что может случиться с президентом, если он так будет себя вести. Мы считаем, фракция «Слуга народа», что недопустимо такое со стороны депутата, потому что есть институты, а есть просто люди, есть заповеди Божьи, ну нельзя же желать человеку прилюдно такие вещи», - сказал Корниенко.

Он сообщил, какие меры применит политсила: «Наша фракция будет обращаться в правоохранительные органы с просьбой определить, есть ли здесь перспективы правоохранительные в этой ситуации».

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором Зеленский общается с людьми в военной форме в Золотом Луганской области.

Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Его ответы на вопросы ветеранов вызвали общественный резонанс.

Военнослужащий ООС спросил президента, встретится ли он с ветеранами по поводу акций Нет капитуляции, прошедших по всей Украине:

«Люди требовали встречи», — сказал военный.

«Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать», — ответил Зеленский.

На утверждение военного, что президенту передали информацию об акциях протеста в Украине и о желании участников встретиться с ним, Зеленский ответил:

«Кто мне передал? В Украине вчера прошел дождь, вот что мне передали».

Военный по имени Денис объяснил, что ветераны передали губернатору Стаднику письмо с требованием встречи с президентом.

«Он мне передал, я прочитаю. Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал — оружие убери. А ты меня не переводи на акции», — сказал Зеленский.

«Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему», — добавил Зеленский, еще раз пообещав прочитать письмо.