Ветераны-добровольцы вывезли легальное оружие из Золотого-4, сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.

«По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его», - цитирует Трояна департамент коммуникации МВД.

По его словам, на сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотое-4 и Екатериновка, находится только группа волонтеров без оружия.

«В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена ​​Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности», - заверил Троян.

Он добавил, что полиция и гвардия выполнять свои задачи по назначению, в частности будут проводить антидиверсионную работу против НВФ в зоне разведения войск.

Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Его ответы на вопросы ветеранов вызвали общественный резонанс.

Военнослужащий ООС спросил президента, встретится ли он с ветеранами по поводу акций Нет капитуляции, прошедших по всей Украине:

«Люди требовали встречи», — сказал военный.

«Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать», — ответил Зеленский.

На утверждение военного, что президенту передали информацию об акциях протеста в Украине и о желании участников встретиться с ним, Зеленский ответил:

«Кто мне передал? В Украине вчера прошел дождь, вот что мне передали».

Военный по имени Денис объяснил, что ветераны передали губернатору [Николаевской области — ред.] Стаднику письмо с требованием встречи с президентом.

«Он мне передал, я прочитаю. Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал — оружие убери. А ты меня не переводи на акции», — сказал Зеленский.

«Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему», — добавил Зеленский, еще раз пообещав прочитать письмо.