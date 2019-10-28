В Чернигове госпитализированы 15 учеников с подозрением на гепатит «А», сообщает пресс-служба ГосЧС.

«По состоянию на 7 часов 28 октября в лечебном учреждении с подозрением на гепатит «А» находятся на лечении 15 учеников СОШ № 7 г. Чернигов», - говорится в сводке ведомства.

На данный момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

26 октября полиция области сообщила, что в больницу с гепатитом А попали 13 человек.

По факту вспышки гепатита полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).