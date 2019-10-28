Кремль с большим вниманием следил за посещением президентом Украины Владимиром Зеленским поселка Золотое на Донбассе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы следили, следили с большим вниманием. Некоторые диалоги, которые имели место, во весь рост высветили те проблемы, которые есть, показали первоисточник этих проблем», - приводит его слова ТАСС.

При этом, по словам представителя Кремля, если Зеленский заставит националистов на Донбассе исполнять его приказы, это будет способствовать в том числе проведению саммита «нормандской четверки».

«По мере того, как президент Украины заставит такие подразделения (националистов) выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению (сил в населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе), что в свою очередь является важной составной частью подготовки к проведению саммита (в нормандском формате)», - сказал Песков.

Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Его ответы на вопросы ветеранов вызвали общественный резонанс.

Военнослужащий ООС спросил президента, встретится ли он с ветеранами по поводу акций Нет капитуляции, прошедших по всей Украине:

«Люди требовали встречи», — сказал военный.

«Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать», — ответил Зеленский.

На утверждение военного, что президенту передали информацию об акциях протеста в Украине и о желании участников встретиться с ним, Зеленский ответил:

«Кто мне передал? В Украине вчера прошел дождь, вот что мне передали».

Военный по имени Денис объяснил, что ветераны передали губернатору Стаднику письмо с требованием встречи с президентом.

«Он мне передал, я прочитаю. Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал — оружие убери. А ты меня не переводи на акции», — сказал Зеленский.

«Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему», — добавил Зеленский, еще раз пообещав прочитать письмо.