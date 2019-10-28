Заместитель городского головы Днипра, которого подозревают в присвоении бюджетных средств на ремонте Нового моста и 25 октября задержали и избрали меру пресечения в виде ареста, был освобожден из-под стражи под залог в 600 тыс. гривен. Информацию об этом Радио Свобода подтвердили в пресс-службе прокуратуры области.

В мэрии Днипра сообщили, что чиновник сегодня вышел на работу.

В сентябре Лысенко, подозреваемого в причастности к растрате бюджетных средств на ремонте моста, объявили в розыск. В пресс-службе мэрии тогда сообщили, что он находится в командировке в Анкаре по приглашению одной из турецких фирм.

Как известно, прокуратура Днепропетровской области в сентябре сообщила, что в Днипре должностные лица городского совета и предприятия-подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста.

Чиновников объявили в розыск.