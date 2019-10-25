Сегодня ночью пограничники Харьковского отряда обнаружили человека, который находился в розыске, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Во время проверки документов одного с пассажиров, который прибыл рейсом из Стамбула, правоохранители установили, что он находится в розыске на территории Украины.

«Нашего соотечественника, 1977 года подозревают в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и ст. 366 «Служебный подлог» Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Сейчас для принятия дальнейшего правового решения гражданина передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.