также в разделеОбщество
Тимошенко: Строительство Музея революции достоинства завершится к концу 2023 года 8
Гидрометеоцентр: В Украине ожидается низкий уровень влаги на грунте 10
На Закарпатье отремонтировали часть одной из самых живописных дорог в Украине 25
Что нужно знать об утилизации батареек 24
Ирландия призвала своих наблюдателей ОБСЕ на Донбассе покинуть Украину 10
СБУ установила личности еще двух боевиков «ДНР» 19
«ЛНР» вслед за «ДНР» объявила о массовой эвакуации в Россию 83
Главу оргкомитета по Нацотбору на Евровидение уволили после скандала 25
Чернобыльскую зону закрывают для туристов 38
В «ДНР» заявили об эвакуации в РФ женщин, пожилых и детей 331
В ООС опровергли заявления об обстреле населенных пунктов со стороны ВСУ 35
Понтонный мост через Припять в Беларуси исчез 54
Возле границ Украины – около 149 тысяч военных РФ, и может быть еще больше 29
Солист Kalush Orchestra высказался относительно участия в Евровидении-2022 43
Резников – жителям оккупированных территорий: Не Украина – ваш враг 52
Российского пропагандиста Киселева включили в «черный список» Украины 33
Большинство украинцев уверены, что страна сможет отразить нападение России 22
В ООН ситуацию вокруг Украины назвали самой сложной с 2014 года 22

В Украине с 1 октября 2022 года расширится программа доплат к пенсиям, которая коснется около 2 миллионов пожилых людей, пишет Хвиля.

Так, пенсионерам, которым более 70 лет, повышение к пенсии составит 300 гривен. Для них также изменится объем минимальной пенсии (при наличии полного страхового стажа 30/35 для женщин и мужчин).

Как уточняют в Министерстве социальной политики, в Украине насчитывается около 1,7 миллиона таких граждан.

Минимальные пенсионные выплаты повысятся следующим образом:

  • для граждан от 70 лет при наличии полного страхового стажа - до 3 тыс. грн;
  • для лиц, которым 70+, но с меньшим трудовым стажем, пропорционально 3 тыс. грн.

То есть, если женщине 70 лет и у нее 28 лет страхового стажа - объем минимальной пенсии с 1 октября составит 2,8 тыс. грн. Расчет произведен по формуле: 2,8 тыс. грн. = 3000 грн х 28 лет/30 лет.

Подобные правила были введены для пенсионеров, которым больше 75 лет. 1,4 млн человек в возрасте от 80 лет с 2020 года доплачивают по 500 грн; 1 млн пенсионеров, которым 75-80 лет, с осени прошлого года доплачивают по 400 грн.

Объем минимальной пенсионной выплаты для лиц, которым 75-80 лет (страховой стаж для муж. – 25 лет, для жен. – 20 лет) – 2,5 тыс. грн. Для лиц старше 80 лет (со страховым стажем для муж. - 25 л., для жен. - 20 л.) - 2,6 тыс. грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги