В Украине с 1 октября 2022 года расширится программа доплат к пенсиям, которая коснется около 2 миллионов пожилых людей, пишет Хвиля.

Так, пенсионерам, которым более 70 лет, повышение к пенсии составит 300 гривен. Для них также изменится объем минимальной пенсии (при наличии полного страхового стажа 30/35 для женщин и мужчин).

Как уточняют в Министерстве социальной политики, в Украине насчитывается около 1,7 миллиона таких граждан.

Минимальные пенсионные выплаты повысятся следующим образом:

для граждан от 70 лет при наличии полного страхового стажа - до 3 тыс. грн;

для лиц, которым 70+, но с меньшим трудовым стажем, пропорционально 3 тыс. грн.

То есть, если женщине 70 лет и у нее 28 лет страхового стажа - объем минимальной пенсии с 1 октября составит 2,8 тыс. грн. Расчет произведен по формуле: 2,8 тыс. грн. = 3000 грн х 28 лет/30 лет.

Подобные правила были введены для пенсионеров, которым больше 75 лет. 1,4 млн человек в возрасте от 80 лет с 2020 года доплачивают по 500 грн; 1 млн пенсионеров, которым 75-80 лет, с осени прошлого года доплачивают по 400 грн.

Объем минимальной пенсионной выплаты для лиц, которым 75-80 лет (страховой стаж для муж. – 25 лет, для жен. – 20 лет) – 2,5 тыс. грн. Для лиц старше 80 лет (со страховым стажем для муж. - 25 л., для жен. - 20 л.) - 2,6 тыс. грн.