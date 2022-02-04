Атмосферные фронты с северо-запада Европы принесу в Украину снег, мокрый снег и усиление ветра, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Сначала осадки охватят западную часть Украины и северную. Большинство центральных областей попадут во влажную воздушную массу в субботу днем.
Юг и Восток Украины почувствуют приход атмосферных фронтов с осадками уже поздно вечером 5 февраля и ночью 6 февраля.
Ветер в большинстве областей будет северо-западный с переходом на юго-западный, порывистый, местами к штормовым порывам.
Этот переход к южному направлению приведет к потеплению.
В ближайшую ночь еще будет морозно -2-9 градусов, на севере -7-12 градусов, на западе около нуля.
Однако днем в субботу температура воздуха повсюду в Украине повысится, разве что в восточных областях еще задержится небольшой мороз.
Везде в Украине 6 февраля предполагается в течение дня 0+3 градуса, на юге +2+6 градусов.
В Киеве 5 февраля в столице будет идти снег, днем переходить в мокрый снег.
В ближайшую ночь -6-9 градусов, завтра днем потеплеет до оттепели, усилится ветер.
В воскресенье осадков в Киеве не будет, ожидается теплая ветреная погода.
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