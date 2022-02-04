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Атмосферные фронты с северо-запада Европы принесу в Украину снег, мокрый снег и усиление ветра, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Сначала осадки охватят западную часть Украины и северную. Большинство центральных областей попадут во влажную воздушную массу в субботу днем.

Юг и Восток Украины почувствуют приход атмосферных фронтов с осадками уже поздно вечером 5 февраля и ночью 6 февраля.

Ветер в большинстве областей будет северо-западный с переходом на юго-западный, порывистый, местами к штормовым порывам.

Этот переход к южному направлению приведет к потеплению.

В ближайшую ночь еще будет морозно -2-9 градусов, на севере -7-12 градусов, на западе  около нуля.

Однако днем ​​в субботу температура воздуха повсюду в Украине повысится, разве что в восточных областях еще задержится небольшой мороз.

Везде в Украине 6 февраля предполагается в течение дня 0+3 градуса, на юге +2+6 градусов.

В Киеве 5 февраля в столице будет идти снег, днем ​​переходить в мокрый снег.

В ближайшую ночь -6-9 градусов, завтра днем ​​потеплеет до оттепели, усилится ветер.

В воскресенье осадков в Киеве не будет, ожидается теплая ветреная погода.
ForUm

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