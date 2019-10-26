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Заместителю мэра Днепра Бориса Филатова Михаилу Лысенко избрали меру пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Дзержинский районный суд Кривого Рога избрал Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 600 тысяч гривен.

По версии следствия, указанное лицо вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В самой прокуратуре не сообщили имя чиновника, однако, по данным Радио Свобода, речь идет о заместителе мэра Михаиле Лысенко.
ForUm

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