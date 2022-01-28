В Днипре 28 и 29 января объявили траур из-за трагедии на государственном предприятии «Южный машиностроительный завод».

Соответствующее решение подписал мэр Днипра Борис Филатов, сообщила пресс-служба горсовета.

Перед горсоветом, а также на зданиях коммунальных предприятий и заведений приспустили государственные флаги и повесили траурные ленты. В мэрии Днепра выражают соболезнования семьям и близким погибших.

Как сообщал ForUm, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Утром нацгвардейца задержали.