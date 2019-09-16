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Должностных лиц горсовета Днипра, подозреваемых в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств, объявили в розыск. Другим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днипре (ч.5 чт.191 УК Украины) заместителя городского головы, начальников управления городского совета и лицо, осуществлявшее технических надзор, объявлены в розыск в связи с сокрытием от следствия.

Учредителю общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме более 40 млн грн; начальник участка будет удерживаться под стражей с возможностью внесения залога в 1 млн грн.

Как сообщалось ранее, должностным лицам городского совета и предприятия-подрядчика сообщено о подозрении в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днипре.
ForUm

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