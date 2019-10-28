Госбюро расследований передало в Национальное антикоррупционное бюро дело по подозрению бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака в злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на его адвоката Татьяну Матяш.

«Дело передано в НАБУ», - сообщила она.

По ее словам, дело было передано из ГБР на прошлой неделе (21-27 октября).

Адвокат сообщила, что Грымчак остается в СИЗО, залог за него не вносили.

Как сообщал ForUm, 14 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны за якобы вымогательство взятки.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА.

НАБУ заявляет, что Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.

Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.