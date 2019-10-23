Президент США Дональд Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского заявить о начале расследования дела против компании Burisma и вероятного вмешательства Украины в выборы в США 2016 года в обмен на помощь в сфере безопасности. Об этом рассказал временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Палате представителей, сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

Тейлор, в частности, рассказал о своем телефонном разговоре с послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом в сентябре.

Последний рассказал, что Трамп хочет, чтобы Зеленский публично объявил о расследовании дела Burisma и вмешательстве в выборы, и от этого зависит, будет ли предоставлена Украине военная помощь, и состоится ли встреча между президентами обеих стран. «Во время этого телефонного звонка посол Сондленд сказал мне, что президент Трамп сказал ему, что он хочет, чтобы президент Зеленский заявил публично, что Украина будет расследовать дело Burisma и вероятное вмешательство Украины в выборы в США 2016 года», - говорится в показаниях Тейлора.

Сондланд также сказал Тейлору, что ранее ошибся, заявив украинским чиновникам, что встреча Белого дома с Зеленским «зависит от публичного объявления расследований». «Посол Сондленд сказал, что на самом деле «все зависело от такого объявления, включая помощь с безопасности», - сказал дипломат.

В своих показаниях Уильям Тейлор рассказал, что бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выражал обеспокоенность в связи с телефонным разговором между американским лидером и Зеленским.

«Посол Болтон выступал против телефонного разговора между президентом Зеленским и президентом Трампом из опасения, что «это будет катастрофой», - заявил Тейлор.

Тейлор сказал в августе и сентябре, что он «все больше обеспокоен» отношениями США с Украиной. Тейлор написал, что он обеспокоен тем, что «наши отношения с Украиной в основном взорваны нерегулярным, неофициальным каналом выработки политики США и отказом от жизненно важной помощи по внутриполитическим причинам».



По словам Тейлора, Болтон порекомендовал «отправить письмо от своей персоны государственному секретарю Помпео непосредственно». «Я написал и передал такого письма 29 августа, описывая «нелепость», которую я видел в отказе от военной помощи Украине в то время, когда боевые действия еще были активными на востоке и когда Россия внимательно следила за тем, чтобы оценить уровень американской поддержки украинского правительства. Я сказал секретарю, что не могу и не буду защищать такую политику», - сказал он.



Как сообщал ForUm, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.