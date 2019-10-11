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Президент России Владимир Путин утверждает, что украинская сторона якобы сорвала разведение войск в ООС, тогда как боевики запускали сигнальные ракеты и были готовы покидать позиции. Об этом Путин заявил в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ, сообщает УНИАН.

«Договорились о разведении сил, но никак действующий президент не может обеспечить разведения боевых подразделений и техники. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не идет», – сказал он.

По словам Путина, «боевики уже дважды или трижды давали сигнал о готовности к разведению сил – запускали сигнальные белые ракеты, но с украинской стороны ответа не было... Тут надо проявить политическую волю».

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут  придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.

9 октября пророссийские боевики трижды обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого.
ForUm

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