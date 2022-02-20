также в разделеСтолица
В Киеве за сутки – 4538 новых больных COVID-19 14
В КГГА рассказали, как будет работать транспорт Киева в случае войны 36
Пять участников акции «SaveФОП» доставлены в полицию за стычку с полицией 12
Кличко призвал депутатов вступать в тероборону, заявления принимают прямо в Киевсовете 10
В Киеве – 4261 новый случай COVID-19 за сутки 9
В Киеве обновили карту с адресами укрытий для населения города 35
В Киеве – 4378 новых больных коронавирусом 13
За год киевляне купили 235 тысяч авто и простояли в пробках 229 часов 18
Чиновник Госгеокадастра Киева требовал 230 тысяч взятки у религиозной общины 12
За сутки в Киеве – 4584 новых больных COVID-19, 268 человек госпитализировали 14
В Киеве задержали мужчину, стрелявшего из рогатки по Офису Зеленского 16
За сутки в Киеве – 2293 новых больных коронавирусом 10
В Киеве ночью горела гимназия 52
В КГГА назвали количество активных автомобилей в Киеве 30
ВАКС избрал депутату Киевсовета от «Слуги народа» меру пресечения 19
Где отметить грядущий день святого Валентина в Киеве: Все мероприятия 23
В КГГА рассказали, почему на дорогах Киева стало меньше машин 63
Суд приговорил к 8 годам тюрьмы водителя грузовика за смертельное ДТП 16

Жители Киева массово закупаются патронами и бронежилетами на фоне возможного вторжения армии России.

Как пишет Апостроф, об этом сообщает журналист русской службы "Голоса Америки" Александр Яневский.

По его словам, на фоне возможного полномасштабного вторжения РФ в Киеве наблюдается дефицит патронов и бронежилетов.

Более того, как утверждает Александр Яневский, в столице сейчас большие очереди в тиры.

"По разным оценкам в Киеве от 200 тысяч до 300 тысяч человек с нарезным оружием", - добавил журналист "Голоса Америки".

В комментариях под публикацией Яневского украинцы подтвердили информацию о дефиците патронов и решили "похвастаться" своим арсеналом вооружения, с которым они готовы защищать свои города.

"Сегодня хотел купить патронов (потому что у меня всего 100 штук), их нет", "По всей стране так", "Если (не дай Бог) придется в реальных условиях эффективно использовать, то даже 1% от этого количества – это уже -2000 оккупантов минимум", "200 тысяч - это армия теробороны", "Я бы NLAW домой купил. У меня позиция хорошая - перекресток", "Высадил 6 пачек на стрельбище, я готов!", "Каждый мужчина должен владеть холодным и огнестрельным оружием", - написали пользователи под твитом журналиста.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги