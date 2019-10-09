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Пророссийские боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе трижды обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 9 обстрелов, «Север» - 8 обстрелов.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут  придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.
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