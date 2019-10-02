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Европейский Союз надеется, что реализация так называемой «формулы Штайнмайера» приведет к имплементации Минских договоренностей, заявила пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини Майя Косьянчич в комментарии Радио Свобода.

«Результат обсуждения Трехсторонней контактной группы в Минске вчера, включая рассмотрение так называемой «формулы Штайнмайера», это шаг, который, мы надеемся, приведет к дальнейшим действиям на пути к полной имплементации Минских договоренностей всеми сторонами. Это, в свою очередь, является ключевым для достижения длительного мирного решения конфликта на востоке Украины», - сказала она.

Косьянчич отметила, что ЕС последовательно поддерживает работу «нормандской четверки», Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ с их попытками способствовать имплементации Минских договоренностей.

«ЕС остается твердым в полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ», - добавила спикер.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.

Под стенами Верховной Рады и на Майдане Незалежности прошли митинги против подписания документа.
ForUm

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