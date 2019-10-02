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Участники митинга против имплементации «формулы Штайнмаера» планируют в среду, 2 октября, собраться под стенами Верховной Рады и на Майдане Незалежности, сообщает Укринформ.

Около полутысячи человек несколько часов митинговали на Майдане.

Перед ними выступали нардепы от «Европейской солидарности»: Ахтем Чийгоз, Владимир Арьев, София Федина и другие.

 


 

 

 

В среду частников акции призвали собраться под Верховной Радой, а вечером выйти на Майдан.

Среди требований митингующих было не допустить капитуляции перед Россией и сдачи украинских интересов.  

Люди пришли на Майдан с национальными желто-голубыми флагами. Был также и флаг крымскотатарского народа.

Митинг проходил мирно, за исключением ситуации, когда лестницу на подход к стеле  Независимости заняли молодые мужчины спортивной внешности, которые не выдвигали никаких требований, но заблокировали помост стеллы для выступлений.

Большинство митингующих просили их уступить, но когда стало понятно, что они будут стоять на своем, организовали выступления непосредственно на лестнице Майдана.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.
ForUm

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