Урсула фон дер Ляєн представила 20-й пакет санкцій проти РФ

Європейська комісія запропонувала 20-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У своїй заяві вона наголосила, що нові обмеження мають на меті посилити тиск на Кремль, аби змусити його до щирих мирних переговорів.

За словами глави Єврокомісії, за минулий рік російські війська просувалися в середньому на 15–70 м на день, захопивши менше 1% території України "ціною колосальних втрат".

Енергетичний сектор та "тіньовий флот"

Запроваджується повна заборона на надання морських послуг для російської сирої нафти. Цей захід готується у координації з партнерами по G7 і має остаточно позбавити РФ можливості обходити цінові обмеження.

До санкційних списків додають ще 43 судна, що збільшує загальну кількість підсанкційних танкерів до 640.

Запроваджуються суворі обмеження на обслуговування СПГ-танкерів та криголамів, що має ускладнити реалізацію нових російських експортних газових проєктів.

Фінансова система та цифрові активи

До санкційного списку додають ще 20 регіональних банків РФ.

Вводяться заходи проти криптобірж та платформ, які допомагають Росії обходити фінансові обмеження.

Санкції торкнуться банків у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі товарами, що перебувають під ембарго.

Торгівля та промисловість

Обмеження на постачання товарів від гуми до тракторів та кібербезпекових послуг на суму понад €360 млн.

Заборона на ввезення металів, хімікатів та мінералів на суму понад €570 млн. Також запроваджується квота на імпорт аміаку.

Вперше активується інструмент, що забороняє експорт верстатів із програмним керуванням та радіостанцій до країн із високим ризиком їхнього подальшого перепродажу в Росію.

Окрім санкцій, фон дер Ляєн підтвердила, що Рада ЄС схвалила надання Україні кредиту у розмірі €90 млрд на 2026–2027 роки для підтримки оборони та економічної стабільності.

Сьогодні ЗМІ писали, що оприлюднення змісту 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, заплановане на цей тиждень, затримується.

Основною причиною "паузи" нібито стали дискусії щодо повної заборони надання морських послуг у портах ЄС усім суднам, що транспортують російську нафту.