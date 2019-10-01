Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Сегодня были устранены последние препятствия к проведению саммита «нормандской четверки. Я думаю, что в ближайшее время мы будем знать даты», - сообщил он во время брифинга 1 октября.

Зеленский отметил, что так называемая формула Штайнмайера последние недели стала крупнейшей страшилкой в ​​Украине, поэтому требует разъяснения.

Президент подчеркнул, что это механизм, согласно которому временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей - так называемый закон об особом статусе Донбасса, начнет действовать на постоянной основе при условии, что местные выборы будут проведены в соответствии с Конституцией Украины и украинским законодательством, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

«Это означает, что никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть», - подчеркнул Зеленский.

«И еще очень важный момент – закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом», - добавил он.

По словам главы государства, в новом законе не будет перейдена ни одна «красная линия». «Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции», - отметил Президент.

На уточняющие вопросы по срокам вывода российских войск с оккупированных территорий Донбасса Зеленский ответил, что это будет обсуждаться во время саммита в нормандском формате.

«Это будет прописано. В выборах (в законодательстве о выборах, - ред.) это сделать невозможно, потому что выборы должны проходить в соответствии с нашим законодательством. Мы это будем обсуждать. Если там кто-то находиться, то выборов не будет. Вы же понимаете это. Мы подготовим предохранители. Мы никогда с вами не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть военные», - заявил Зеленский.

